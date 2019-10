Link kopiert

Ein 47-jähriger Mann aus Wels ist Samstagfrüh bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw in Krenglbach gestorben. Rettungssanitäter und der Notarzt versuchten den Mann, der in seinem Auto eingeklemmt worden war, noch zu reanimieren, er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzun