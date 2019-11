Link kopiert

In Wien in der Feuerhalle Simmering nahmen gestern Familienmitglieder, Freunde und Fans Abschied von Lotte Tobisch. Die Schauspielerin und langjährige Opernballorganisatorin war im Alter von 93 Jahren am 19. Oktober verstorben. Dompfarrer Toni Faber leitete die Trauerfeier, Worte sprach u. a. Michae