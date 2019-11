Link kopiert

Der SPÖ-Betriebsrat wandte sich am Mittwoch anlässlich der bevorstehenden Kündigungswelle in der Löwelstraße an den Parteivorstand und hinterfragte, inwieweit dieser in das geplante Sparpaket eingebunden war. Ferner wird in dem Brief die Vorgangsweise der Parteiführung offen kritisiert. Unterdessen