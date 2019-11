Link kopiert

Zum zweiten Mal in dieser Woche musste die Feuerwehr einen Pkw aus einem Geschäft bergen – diesmal in Brunn am Gebirge (NÖ), wo eine Autofahrerin mit ihrem BMW die Fassade durchschlagen hatte. Verletzte wurde niemand, doch das Gebäude musste gesichert werden. FF BRUNN AM GEBIRGE