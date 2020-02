Link kopiert

Glücksspielriese Novomatic verkleinert seinen Fußabdruck in Österreich. So wird sich der Konzern laut Novomatic-Boss Harald Neumann für gar keine neuen Lizenzen in Österreich mehr bewerben, auch nicht für Casino-Lizenzen. „Der Fokus liegt in Zukunft außerhalb Österreichs“, sagte Neumann vor Journali