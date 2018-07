Die Befürworter der Arbeitszeitgesetz-Novelle sehen mehr Flexibilität. Es soll sich nicht viel verändern. Was lässt Sie daran zweifeln?

WOLFGANG KATZIAN: Das Problem ist, dass genau das nicht im Gesetz drinsteht. Wenn ich heute zehn Leute frage, ob sie flexibel arbeiten wollen, sagen neuneinhalb ja. Aber flexible Arbeitszeit ist nur dann wirklich flexibel, wenn ich selbstbestimmt die angesparte Zeit verbrauchen kann. Das ist nicht der Fall, der Verbrauch hängt von der Zustimmung des Arbeitgebers ab.

Die Arbeitnehmer sollen mehr „individuelle Freiheit“ haben.

Hinter dem Aus für die nötige betriebsrätliche Zustimmung zum 12-Stunden-Tag steckt der Angriff auf die betriebliche Mitbestimmung. Die Betriebsräte sind Teil der repräsentativen Demokratie auf Betriebsebene. Das ist, wie wenn ich ein Schild aufstellen würde mit dem Text: Sie verlassen jetzt das Hoheitsgebiet der Republik Österreich und betreten das Hoheitsgebiet der Firma xy. Das werden sich die 60.000 Betriebsräte nicht gefallen lassen.

Was ist der nächste Schritt?

Nach dem Beschluss im Parlament richten wir das Scheinwerferlicht auf den nächsten Ort des Geschehens, den Bundesrat. Wie sehen das die Landeshauptleute? Was wird geschehen für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen? Wenn der Bundesrat das Gesetz ebenfalls durchwinkt, richten wir das Augenmerk auf die, die sich das Gesetz gewünscht haben.

Die „Besteller“ – ist das nur die Industriellenvereinigung?

Das ist die Interessensvertretung, dahinter stehen aber die Betriebe. Da gibt es viele Aussagen, es wird verschiedenste Aktivitäten auch im Sommer geben …

Hätten Sie sich gewünscht, dass Ihnen die Wirtschaftskammer als Sozialpartner beisteht?

Deren Präsident Harald Mahrer macht das auch erst seit ein paar Monaten. So etwas muss wieder wachsen. Es wird einfach schwieriger, weil gewisse Dinge im Regierungsprogramm stehen und nicht so einfach umzukrempeln sind. Wir wussten, was da auf uns zukommt. Zusammensetzen und reden, das ist normal, auch, dass dann Beschlüsse gefasst werden, die einem nicht passen. Aber gar nicht zu reden? Es gab kein einziges Gespräch mit ÖGB und AK. Wir hätten auf ein paar Blödheiten aufmerksam machen können. Heute sagen führende Juristen, dass gigantische Probleme auf uns zukommen, weil keiner weiß, was gemeint ist. Eine Flut an Klagen – die hätten wir uns ersparen können.

Veränderungen gibt es an vielen Ecken des Systems. Was ist Ihrer Meinung nach der große Plan?

Was erkennbar ist, ist, dass die Republik umgebaut wird, dass das Soziale einen geringeren Stellenwert hat. Das ist nicht gut für die Schwächeren in der Gesellschaft. Da wird es Widerstand geben, nicht nur von uns.

Von wem sonst?

Es gibt viele, die sich keine Gesellschaft wünschen, wo der Stärkere den Schwächeren totbeißt, sondern eine gerechtere Welt. Wir wollen nicht spalten, auseinanderdividieren, mit Hass und Feindschaft arbeiten, und das bezieht sich nicht nur auf das Thema Zuwanderung. Denn all das führt zu einer Gesellschaft, vor der ich schon im Parlament gewarnt habe, zu einer Gefährdung der Demokratie. Ich möchte nicht in einem anderen System aufwachen!

Was wäre denn da der Nutzen für Türkis-Blau?

Das Brechen der Gewerkschaften, das Beiseiteschieben der Sozialpartner, die Alleinbestimmung durch die beiden Parteien, der Umbau der Republik, so, wie sie es für richtig halten.

Was genau haben ÖVP und FPÖ davon?

Da steckt Kalkül dahinter. Es werden die Ängste der Bevölkerung bedient und gespielt. Und man setzt sich selber unter Druck, auch gegenüber den Medien, die Dinge so darzustellen, wie sie gewünscht werden, nicht so, wie sie wirklich sind. Dahinter steckt natürlich der Plan, dass es nicht nur eine Regierungszeit von einer Periode werden soll, sondern von mehreren Perioden.