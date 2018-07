Link kopiert

Rund 20.000 Migranten sind nach EU-Angaben in den letzten Monaten freiwillig aus Libyen in ihre Heimat zurückgekehrt. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini führte dies auf die Zusammenarbeit der EU mit der Afrikanischen Union und der UNO zurück. In Libyen eröffnete Mogherini eine EU-Vertretung und eine EU-Grenzschutz-Mission.