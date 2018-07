CSU-interne Kritik an Seehofer wächst













Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) gerät wegen seines Kurses in der Migrationspolitik in den eigenen Reihen unter Druck. „Sein Agieren verwundert und befremdet viele“, sagt Seehofers Vorgänger als CSU-Chef, Erwin Huber, dem „Spiegel“. „Im Landtag ist bei der CSU die anfänglich volle Zustimmung zu Seehofers Asylpolitik einem Ratespiel gewichen.“ Er werde von vielen gefragt, ob Seehofer die Landtagswahl und damit Ministerpräsidenten Markus Söder elasten wolle oder das billigend in Kauf nehme,