„Mit Israel Wüsten in Afrika fruchtbar machen“













Link kopiert

Herr Vizekanzler, Ihr Partner in der EU-Rechtsfraktion ENF, Lega-Chef Matteo Salvini, will bei der EU-Wahl im Mai mit dem ehemaligen Trump-Mastermind Steve Bannon kooperieren. Ist so eine Kooperation auch für die FPÖ denkbar?

Heinz-Christian Strache: Ich kenne Herrn Bannon nicht persönlich, ich kann