Der Grünen-Bundessprecher Werner Kogler strebt die Spitzenkandidatur für die Grünen bei der EU-Wahl an. Er werde sich beim Bundeskongress der Grünen für die Spitzenkandidatur zur EU-Wahl bewerben, gab Kogler am Dienstag an. Nicht mehr antreten wird der grüne EU-Mandatar Michel Reimon – aus privaten