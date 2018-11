Link kopiert

Von Christina Traar

An einem Freitagvormittag schickt der 15-jährige Jaylen Fryberg, Schüler an der Marysville Pilchuck High School im US-Bundesstaat Washington, eine SMS an seine Schulfreunde. Sie sollen ihn, den beliebten „homecoming prince“ mit den pechschwarzen, langen Haaren, in der dortigen Caf