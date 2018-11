Rechtskonservative verlieren in Städten













Link kopiert

In einer zweiten Runde der polnischen Regional- und Kommunalwahlen hat die regierende PiS-Partei das Rennen um die Bürgermeisterposten in weiteren Städten verloren. In Krakau und Danzig setzten sich mit 60 Prozent der Stimmen die bisherigen Amtsinhaber Jacek Majchrowski und Paweł Adamowicz gegen die