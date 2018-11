Link kopiert

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will laut Kurier den Verfassungsschutz um 100 Mann aufstocken und eine neue Einheit im BVT aufbauen. Geplant ist entgegen den ursprünglichen Ankündigungen, dass die Ermittlungen nicht mehr an das Bundeskriminalamt abgetreten werden, sondern in einer eigenen Einheit