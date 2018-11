Link kopiert

Christian Kern ist wieder da. Er steht in derselben Messehalle in Wels, in der er Anfang 2017 seinen „Plan A“ fürs Land präsentierte. Was für ein Unterschied! Kaum wiedererkannt habe er die Halle, sagt der Mann, der seinen letzten Tag als SP-Chef nach eigenem Bekunden „ein bisschen wie eine Berg-und