Link kopiert

Die britische Premierministerin Theresa May kämpft verzweifelt, aber mit immer weniger Aussichten, um „ihren“ Brexit-Deal mit der EU, über den nächsten Dienstag im Unterhaus abgestimmt werden soll.

In Einzelgesprächen mit konservativen Abgeordneten und in immer neuen öffentlichen Appellen sucht May e