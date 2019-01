Link kopiert

Zu einem beispiellosen Rundumschlag gegen die SPÖ holt der rote Postgewerkschafter Josef Hübner aus. „Ich kann nicht mehr schweigen“, erklärt er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. In einem Brief an Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bedauert Hübner, er habe gedacht, nach dem Abgang von „Spritzwein