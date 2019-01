Link kopiert

Seit 30 Jahren wird in Österreich über die Einführung eines verpflichtenden Ethikunterrichts an Schulen diskutiert, nun ist es so weit: Im Herbst 2020 soll der Startschuss an Oberstufen (AHS, BHS) erfolgen. Das verkündete Wissenschaftsminister Heinz Faßmann in den letzten Tagen in Interviews. Auf di