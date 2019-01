Link kopiert

Der bisherige Botschafter in Israel, Martin Weiss, folgt Wolfgang Waldner als Botschafter in Washington. Der ehemalige Staatssekretär geht im Herbst in Pension. In Israel wird Hannah Liko Botschafterin, Johannes Wimmer in der Türkei, Lukas Strohmayer in Neuseeland, Markus Wuketich in Kroatien. Alexa