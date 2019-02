Voggenhuber vor Comeback, Edtstadler bald in Brüssel













Link kopiert

Wenn die Innenpolitik auf Urlaub geht und die meisten Regierungsmitglieder auf Skipisten statt im Büro anzutreffen sind, also kommende Woche (Wiener Semesterferien), soll es so weit sein. Sofern nicht im letzten Moment durch interne Verwicklungen alles zu Fall gebracht wird, will die ehemalige Liste