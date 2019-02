Link kopiert

Immer wieder blickt Alexis Tsipras am zweiten Tag seiner Türkei-Reise hinauf in die riesige Kuppel. Der griechische Premier ist offensichtlich von der Hagia Sophia viel stärker beeindruckt als vom protzigen Präsidentenpalast in Ankara, wo ihn Recep Tayyip Erdoğan am Vorabend empfangen hatte. Die im