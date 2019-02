Das Parlament entzieht May das EU-Mandat













Im bitteren Gerangel um einen Konsens über den britischen Austritt aus der Europäischen Union hat Premierministerin Theresa May am Abend erneut eine schwere Schlappe im Parlament in Westminster erlitten. Die Parteirechte ihrer Tories hat ihr das „Mandat“ für Verhandlungen mit der EU wieder entzogen,