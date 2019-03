Link kopiert

Von Thomas Götz

So voll ist das Pressezentrum der Erzdiözese Wien am Stephansplatz selten. Kardinal Christoph Schönborn wollte zum Ende der Bischofskonferenz aus den heiklen Themen der letzten Wochen Bilanz ziehen: dem Kinderschutzgipfel in Rom und den Vorgängen in der Diözese Gurk in Klagenfurt. Sch