May geht – wenn der Deal steht













Link kopiert

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihrer Partei versprochen, von ihrem Amt zurückzutreten, sobald das von ihr mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen unter Dach und Fach ist. May hofft, den Vertrag noch diese Woche durchs Unterhaus zu bringen. In diesem Fall wäre der 22. Mai das Datu