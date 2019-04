SPÖ in Wahlkampf gestartet













Die SPÖ ist am Samstag mit harten Tönen gegen rechts in den EU-Wahlkampf gestartet. Spitzenkandidat Andreas Schieder warf der FPÖ vor, weiter an der Zerstörung der Union zu arbeiten. Als „Gehilfen“ dabei machte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die ÖVP aus.