Link kopiert

Und wieder einmal treibt Matteo Salvini die politische Konkurrenz, aber auch die Regierung, an der er selbst beteiligt ist, gnadenlos vor sich her. Diesmal sind es die Pläne zum Bau einer Mauer zur Abwehr von Migranten an der Grenze zu Slowenien, welche die Gemüter erhitzen.

Über 243 Kilometer soll s