Link kopiert

Iris Eliisa Rauskala ist seit 3. Juni Bildungsministerin in der parteifreien Regierung von Kanzlerin Brigitte Bierlein. Davor war die 41-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin, die unter anderem an der Zürcher Hochschule Public Management gelehrt und unter mehreren (ÖVP-)Ministern in Kabinetten gearbe