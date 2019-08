Link kopiert

Es war eine schwierige Woche für die FPÖ und ihren designierten Parteichef Norbert Hofer. Sein Vorgänger Heinz-Christian Strache deutete knapp vor dem gestrigen Sommergespräch an, in die Politik zurückkehren zu wollen. Was würde der künftige Nachfolger Straches sagen? Hofer entschied sich zum harten