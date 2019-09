Link kopiert

Am morgigen Mittwoch geht im Nationalrat die letzte Sitzung der Gesetzgebungsperiode über die Bühne, und zumindest theoretisch gibt es die Chance, dass dabei Geschichte geschrieben werden könnte – und das Amtsgeheimnis abgeschafft wird. Überraschend hatten nämlich am Sonntagabend in einer TV-Diskuss