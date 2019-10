Link kopiert

In bester Laune sind die Vertreter des Vorstands der Grünen am Freitag in Wien zusammengetroffen, um ihr Comeback bei der Nationalratswahl zu besprechen – und zu feiern. Beschlüsse in Richtung Sondierungen oder Regierungsverhandlungen standen noch nicht an, betonte Grünen-Chef Werner Kogler im öffen