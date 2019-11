Polizei in Hitlers Geburtshaus













Das Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau am Inn wird in Zukunft die Polizei beherbergen, wie das Innenministerium mitteilt. Ein EU-weiter Architekturwettbewerb für die Umgestaltung wird noch im November gestartet. Das Ergebnis soll bis Mitte 2020 vorliegen.