Link kopiert

Nach den Razzien und Festnahmen rund um das Ibiza-Video am Dienstag befinden sich drei Verdächtige in Haft. Heute muss die Entscheidung über die Verhängung der Untersuchungshaft getroffen werden. Die „Oberösterreichischen Nachrichten“ berichten, dass Mittwochabend zwei der Inhaftierten in eine Wiene