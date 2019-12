Link kopiert

Die Bundesschülervertretung hat im Herbst 3600 Jugendliche befragt, was sich am Schulsystem ändern soll. Das Ergebnis sind sechs Forderungen, etwa nach Verbesserungen bei Lehrplan, Matura und Unterstützungspersonal. Am gestrigen Freitag hat Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike von der ÖVP-nahen Sc