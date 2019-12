Link kopiert

Vor fünf Jahren meinte Werner Kogler, damals Stellvertreter der Bundesparteivorsitzenden, in einem längeren Gespräch, sein langfristiges politisches Ziel sei der Eintritt der Grünen in die Regierung auf Bundesebene. Rot-Schwarz hing damals in den Seilen, der Wunsch der Österreicher nach einem Ende d