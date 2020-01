Link kopiert

Einen wenig herzlichen Empfang hat die Opposition der türkis-grünen Regierung gestern bei der ersten Nationalratssitzung seit der Angelobung bereitet.

Zunächst stand aber einmal die 21-minütige Regierungserklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an – er wiederholte, was man in den vergangenen