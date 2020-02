Link kopiert

Rund 500 schwarz gekleidete Neonazis sind am Samstag in einem Park von Budapest aufmarschiert, um an die Schlacht um die ungarische Hauptstadt im Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Deutsche SS-Einheiten hatten zusammen mit ihren ungarischen Verbündeten, den sogenannten Pfeilkreuzlern, im Februar 1945 de