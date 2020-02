Link kopiert

Wenn Sie diesen Kommentar lesen, wird er so veraltet sein wie die Vorhersagen zum Orkantief „Sabine“, das am Wochenende für Chaos am Boden und in der Luft gesorgt hat. Tausende von Flügen und Zugverbindungen mussten abgesagt, Autobahnen und Häfen gesperrt werden. „Sabine“ hat sich beruhigt, aber der