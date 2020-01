Link kopiert

Manuel Feller (27) geht es nach dem Bandscheibenfall wieder besser, Rang 13 in Kitzbühel enttäuschte ihn. In Schladming steht Platz sechs im Jahr 2017 zu Buche. „Die Stimmung auf der Planai ist noch brutaler als in Kitz. Ich werde 100 Prozent geben!“ GEPA