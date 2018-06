Vor Kurzem fuhren wir wieder einmal nach Triest und von dort nach Istrien. Insgesamt querten wir vier Staatsgrenzen und jedes Mal dachte ich an früher. An die Staus und an die Zollschranken.

Es war die Zeit, in der ich meine in Italien neu erworbenen Schuhe dreckig machte, um sie der Aufmerksamkeit