Im schönen Land XY bin ich jetzt in der berühmten Stadt SDC angekommen. Ebenfalls dort angekommen sind Tausende brave Menschen, die sich vor Wochen oft Tausende Kilometer entfernt auf den Weg gemacht haben, um genau hierher zu gelangen. Zu Fuß – nur mit einem Stecken in der Hand, einer baumelnden Muschel auf dem Rucksack und vielen Blasen an den Sohlen. So viel spirituelle Leidenschaft wird mit vielen Karma-Pluspunkten (KPP) belohnt.

Meine eigene Reisetätigkeit schlägt sich vielleicht, wenn alles gut geht, auch mit einigen KPP zu Buche. Immerhin bin ich in der berühmten Stadt SDC im Schweiße meines Angesichts vom Parkplatz zum Hotel gepilgert. Bergauf! Und ohne Stecken, dafür mit zwei schweren Koffern. Die anschließende Stadtbesichtigung inklusive vieler Kirchenbesuche wird zusätzlich geschätzte drei bis vier KPP einbringen. Nur Freund Wolfgang, auf Reisen ein wahrer Streber, liegt in der KPP-Rangliste natürlich wieder vorne – er hat auch das Kathedralen-Museum besichtigt und kann sich locker auf seinem Vorsprung ausruhen.

Aber ich werde bald mächtig aufholen und habe dafür den perfekten Plan geschmiedet. In der nächsten Stadt gibt es eine weltberühmte Kapelle, die mir locker fünf KPP einbringt.

Wolfgang werde ich davon nichts erzählen. Andererseits: Wird mir diese Hinterlist womöglich von meinem KPP-Gesamtstand abgezogen? BM