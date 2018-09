Link kopiert

Letztens an der Kinokasse: Zum vielleicht ersten Mal in meinem Leben bin ich als erste da, kaufe die Karten und drehe mich um, genau in dem Augenblick, als Häschen verdattert abdreht, weil er mich nicht erkannt hat. Oida, sage ich beleidigt, was heißt, du erkennst mich nicht! Wir sind bald 25 Jahre