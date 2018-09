Link kopiert

Bauernregeln sind gefragt, wenn sie nach unserem Geschmack ausfallen. So heißt es „ September schön in den ersten Tagen, will den ganzen Herbst ansagen“. Wer es noch genauer haben möchte: „Gib auf Ägidius (1. September) wohl acht, er sagt dir, was der Monat macht.“

Der Herbst hat sich gestern kalenda