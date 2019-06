Am Ende bleibt die Familie













Link kopiert

Ich habe den Vatertag nie gefeiert. Auch nicht den Muttertag. Weil es mir wichtig ist, dass das ganze Jahr über Harmonie in der Familie herrscht. Wird nur am Vater- oder Muttertag ein besonderes Frühstück aufgetischt, kann ich darauf verzichten. Allerdings habe ich mich an diesen Tagen immer wieder