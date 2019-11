Link kopiert

Ronald Reagan, 40. Präsident der USA, hielt im Sommer 1987, also gut zwei Jahre vor dem Fall der Mauer, vor dem Brandenburger Tor seine berühmteste Rede – der markanteste Satz daraus: „Mr. Gorbatschow, open this gate. Mr. Gorbatschow, tear down this wall!“ („Öffnen Sie dieses Tor, reißen Sie diese M