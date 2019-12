Link kopiert

Wer heute auf nichts mehr warten muss, gilt als glücklich. In der Moderne soll die Warterei am besten abgeschafft werden. Angst vor dem Tod? Oder einfach Langeweile? Eine Allergie ist es allemal, und sie greift um sich: Nicht bloß das schwüle Wartezimmer mit all den hustenden Patienten nervt, sonder