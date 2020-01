Link kopiert

Kidman, Witherspoon, Dern, Kravitz und in der zweiten Staffel auch noch Meryl Streep. Mehr Stars in einer Serie geht kaum. Wobei Letztere in der HBO-Produktion alle darstellerisch überflügelt: als scheinbar verständnisvolle Schwiegermutter. Golden-Globe-Nominierung Nummer 34 – ein Rekord!