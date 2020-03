Link kopiert

Lange Zeit bin ich spät schlafen gegangen. Nachts ist alles so hübsch übersichtlich; der Horizont gerade so lang wie der Strahl des elektrischen Lichts. Es gibt Zeiten, in denen man das als beruhigend erlebt.

Grundsätzlich bin ich aber keineswegs der Meinung, nur eine übersichtliche Welt sei eine gut