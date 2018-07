Der sensationelle Einzug ins Viertelfinale lässt Russland kopfstehen – und weil es so schön ist, wollen die Gastgeber jetzt noch mehr. Damit es heute auch mit einem Sieg über die Kroaten klappt, hat sich gar Präsident Wladimir Putin ins Geschehen eingeschaltet. „Er hat mich vor und nach dem Spanien-Spiel angerufen“, sagte Trainer Stanislaw Tschertschessow über seine Telefonate mit dem Staatsoberhaupt, das sich wohl auch heute wieder melden wird. „Das ist für uns ein Motivationsschub.“

Favorit ist aber Kroatien – auch, wenn Coach Zlatko Dalic die große Überzahl an russischen Fans Respekt einflößt. „Gegen den Gastgeber in Sotschi wird es ein heißes Spiel. Keiner wird uns dort mögen. Das wird ein großer Test für uns.“ Können sie diesen bestehen, würde man das erste Mal seit 1998 wieder in einem WM-Halbfinale stehen. Luka Modric geht aber einen Schritt weiter: „Als Kapitän den Pokal zu stemmen, das wäre unglaublich.“