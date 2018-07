Otto Baric wird auch mit 85 Jahren des Fußballs nicht müde. Für einen kroatischen Sport-TV-Sender analysiert der frühere österreichische und kroatische Teamchef in Zagreb die WM in Russland. Der Erfolgslauf der kroatischen Nationalmannschaft, heute (20.00 Uhr) gegen England um den Finaleinzug spielt, kommt für ihn nicht überraschend. „Kroatien kann schon seit längerer Zeit mit den besten Mannschaften mithalten“, sagt Baric. „Dass sie so weit kommen, ist höchstens eine kleine Überraschung.“ Von den Namen her ist Kroatiens Semifinaleinzug tatsächlich keine Sensation. Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic – vor allem im Mittelfeld sind die Südosteuropäer mit überbordendem Talent gesegnet. Rakitic und Modric, die Achter von Barcelona und Real Madrid, seien die Mannschaftsstützen, so Baric. „Aber der Schlüssel ist die sehr gute Stimmung zwischen Trainerstab und Spielern. Sie alle glauben fest daran, dass sie Großes schaffen können. Das ist sehr wichtig in einem Turnier.“

Das Ende von Baric. Der 51-jährige Teamchef Zlatko Dalic, vor der WM als Trainer ein eher unbeschriebenes Blatt (arbeitete in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten), habe eine Wohlfühloase geformt. „Die Verständigung im Verband ist viel besser als früher, besser als viele Jahre“, meinte Baric, der Kroatien selbst zur Europameisterschaft 2004 geführt hat. Damals war bereits in der Vorrunde Schluss. Das Entscheidungsspiel verlor seine Truppe 2:4 – ausgerechnet gegen England. „Sie waren damals einfach besser, wir hingegen hatten viele Probleme im Umfeld. Ich musste dann gehen“, erinnerte sich Baric.

Die „Three Lions“ von 2018 sieht er auf Augenhöhe mit den Kroaten. „Sie sind ein guter Gegner, aber überhaupt nicht besser als wir. Sie haben eine größere Liga, größeres Poten­zial und leider auch mehr gleichwertige Spieler“, sagte Baric. Kroatien habe „besondere Spieler“, aber nur 14 „mit Niveau für die Spitze“. Sperren und Verletzungen, wie die Knieblessur von Sime Vrsaljko, seien schwer zu verkraften. Durch den Ausfall des erprobten Rechtsverteidigers wird die eingespielte Innenverteidigung Dejan Lovren/Domagoj Vida gesprengt – ein schwerer Schlag für Kroatiens Final-Ambitionen, so Baric, der zur geplanten Aufstockung von WM-Endrunde von derzeit auf 48 Mannschaften eine klare Meinung hat: „Die Idee mit 48 Mannschaften ist einfach idiotisch. Bei einer Weltmeisterschaft wollen die Leute die Besten sehen. So viele gute Nationen gibt es nicht.“