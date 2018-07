Football’s coming home. Nach Moskau. Ob auch nach England, muss das Drei-Löwen-Team des eleganten Westen-Managers Gareth Southgate heute im Luschniki-Stadion gegen Kroatien erst bewerkstelligen. Seit dem Elfmetersieg der Engländer gegen Kolumbien vor acht Tagen im Spartak-Stadion rollte kein World-Cup-Ball in der russischen Metropole.

Eine trostlose Fußballwoche in Moskau liegt hinter mir. Passend dazu graue Wolken, Regen, 14 bis 17 Grad. Hätten nicht Fan-Fest und Public Viewing „Rossiya“ gegen Kroatien aus Sotschi in die Kapitale gebracht, die Stimmung hätte sich total verflüchtigt. Keine kunterbunten Fan-Gruppen aus dem Ausland ziehen mehr durch das Zentrum.

Horden von japanischen und chinesischen Touristen haben den Roten Platz eingenommen und beherrschen das Hotel Salut, in dem immer noch ein Schild des DFB-Reisebüros auf das Frühstücksrestaurant „Kalinka“ hinweist. Ein halbes Dutzend Journalisten-Kunden hat noch nicht ausgecheckt. Die Kollegen waren im Viertelfinale nach Nischni Nowgorod, Kasan, Samara oder Sotschi unterwegs. Für das WM-Feeling wünscht man sich die wenigen Tausend Fans von der Insel und vom Balkan sehnlichst herbei.

In England, so hört man, kennt die Euphorie keine Grenzen mehr. „England are in dreamland“, schwärmt der „Daily Telegraph“. Seit 28 Jahren, seit dem verlorenen Elfmeter-Drama gegen Deutschland, sei England nicht mehr so nahe am Finale gewesen. Southgate wird bereits mit Sir Bobby Robson verglichen, dem Gentleman-Manager bis 1990. Beide setzten auf die Jugend. Robson hatte Gary Lineker, Southgate hat Harry Kane. Die „Semi Gods“ (Sunday Mirror) würden den „Heroes of 66“ immer näher kommen. WM gegen Wimbledon, Harry Kane gegen Roger Federer – dieses Dilemma der beiden Showdowns gleichzeitig am Sonntagnachmittag treibt bereits die Organisatoren des traditionellsten Tennisturniers der Welt um.

Trotz Nico Kovac und Ante Rebic, dem Faible für Luka Modric sympathisiere ich mit den Engländern. Das hat mit den (deutschen) Erlebnissen und Höhepunkten in der Vergangenheit zu tun: Das Wembley-Tor-Finale 1966, der Thriller von Leon 1970 (3:2 nach 0:2), das Elferschießen 1990 in Turin und 1996 in London. Der Weltmeister von 1966 wäre allemal der attraktivere Finalist. Doch Achtung! Mit ihrer #ItsComingHome-Kampagne ist die englische Öffentlichkeit dem Ereignis und sich selbst voraus.