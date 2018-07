Von Felix Steinle

Bereits seit 1984 gibt es kein Spiel mehr um den dritten Platz bei Fußball-Europameisterschaften – abgeschafft von der UEFA, ohne eine nähere Begründung zu liefern.

Abgegangen ist es seitdem wohl den wenigsten, vor allem aber nicht den Protagonisten. Wenn selbst ein ausgewiesener Sportsmann wie Philipp Lahm, der in seiner langen Karriere kein einziges Mal vom Platz geflogen ist, nach dem bitteren WM-Aus gegen Spanien im Halbfinale 2010 ankündigt, „überhaupt keine Lust auf dieses komische Spiel zu haben“, lässt es tief blicken, wie schwer es sein muss, sich für das „kleine Finale“ zu motivieren. Arjen Robben – der zwar nicht unbedingt in die Kategorie Sportsmann fällt, aber für seinen unbedingten Siegeswillen bekannt ist – fand 2014 noch klarere Worte, nachdem die Niederlande in Brasilien den Einzug ins WM-Finale hauchdünn verpasst hatten: „Der dritte Platz kann mir gestohlen bleiben.“

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, deren Traum kurz vor dem Ziel geplatzt ist und deren Spieler sich nach einer langen Saison nach einer kurzen Auszeit sehnen, ehe ihre Arbeitgeber wieder Höchstleistungen erwarten. Gerade deswegen schicken viele Trainer eine B-Elf aufs Spielfeld, was zwar offenbar zu mehr Toren führt, einer Weltmeisterschaft allerdings unwürdig ist.

Für den Sieger dieses Spiels mag es ein versöhnlicher Abschluss sein, für den Verlierer ist es hingegen ein weiterer Tiefschlag. Am Ende eines erfolgreichen Turniers mit dem Einzug unter die besten vier Mannschaften der Welt stehen bei den Unterlegenen zwei Niederlagen zu Buche. Oft ist es der letzte Eindruck, der zählt und in den Köpfen hängen bleibt.